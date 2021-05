Battlefield 6’ya dair görseller resmi açıklamadan önce sızdı

Yakın zamanda çıkması beklenen Battlefield 6’nın fragmanına ait olduğu düşünülen bazı görseller internete sızdırıldı. Bu görsellere göre oyun modern zamanda ve fütüristik bir temada geçiyor. Sızdırılan görsellerden birinde bir roket fırlatıcı yer alırken diğerinde tropik bir ada bulunuyor.

Battlefield 6’ya dair bilgi sızdıran ve güvenilir sayılan bir kaynak olan Tom Henderson, ekran görüntülerinin fragmana ait olduğunu söyledi. “Ekran görüntüleri Zoom ya da herhangi bir platform üstünden alındı ki bu da düşük kaliteyi açıklıyor.” Yine Henderson’un söylediğine göre oyunun campaign modu, süren savaşta yer alması için asker toplayan ABD ve Rusya devletleri çevresinde dönüyor. Oyunun çevrimiçi modu ise battle-royale modu gibi büyük ölçekli savaşlardan oluşacak.

I'm not going to RT or share for obvious reasons... But yes, the 2 #BATTLEFIELD images that have been leaked in the past hour are real.