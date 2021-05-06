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eSpor
Haber Giriş: 06.05.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Battlefield 6’ya dair görseller resmi açıklamadan önce sızdı

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Battlefield 6’ya dair görseller resmi açıklamadan önce sızdı

Merakla beklenen Battlefield 6’nın fragmanına ait olduğu düşünülen bazı görseller internete sızdırıldı.

Yakın zamanda çıkması beklenen Battlefield 6’nın fragmanına ait olduğu düşünülen bazı görseller internete sızdırıldı. Bu görsellere göre oyun modern zamanda ve fütüristik bir temada geçiyor. Sızdırılan görsellerden birinde bir roket fırlatıcı yer alırken diğerinde tropik bir ada bulunuyor.

Battlefield 6’ya dair bilgi sızdıran ve güvenilir sayılan bir kaynak olan Tom Henderson, ekran görüntülerinin fragmana ait olduğunu söyledi. “Ekran görüntüleri Zoom ya da herhangi bir platform üstünden alındı ki bu da düşük kaliteyi açıklıyor.” Yine Henderson’un söylediğine göre oyunun campaign modu, süren savaşta yer alması için asker toplayan ABD ve Rusya devletleri çevresinde dönüyor. Oyunun çevrimiçi modu ise battle-royale modu gibi büyük ölçekli savaşlardan oluşacak.

“Belli sebeplerden ötürü RT falan yapmayacağım… Ama evet, sızdırılan 2 Battlefield fotoğrafı gerçek.”

Nisan ayının başlarında EA ve Dice, iki yeni Battlefield oyununun çıkacağını duyurmuştu. Bu oyunlardan biri de 2022 senesinde çıkması planlanan mobil bir Battlefield oyunu. DICE’ın Genel Müdürü, oyunun geliştirme aşamasının sonlarında olduğunu söylemişti.

Sızdırılan görseller:

 

Battlefield 6’ya dair görseller resmi açıklamadan önce sızdı

Battlefield 6’ya dair görseller resmi açıklamadan önce sızdı

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