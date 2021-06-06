Battlefield 6, söylentilere göre farklı bir isme ve sürprize sahip

Reddit üstünde paylaşılan iddialara göre yeni oyunun adı ‘Battlefield 2042’ olacak ve bu ayın sonunda gerçekleşecek bir açık beta setine sahip olacak. 9 Haziran’da gerçekleşecek olan Battlefield etkinliğinde bunların açıklanacağı söyleniyor.

2042 yılında geçecek bu yeni Battlefield oyunu, 1942 yılında geçen orjinal Battlefield oyunundan 100 yıl sonra, 2006 yılında çıkan Battlefield 2142 oyunundan da 100 yıl önce geçen bir zaman diliminde yer alacak.

Ortaya atılan iddialara göre şimdiye kadarki en büyük Battlefield haritalarında 64’e 64 mücadeleler verilecek. Battlefield 4’te görülen “Levolution” sistemi de geri gelecek. Bu sistem sayesinde bazı haritalarda büyük yıkımlar gerçekleştirerek bütün haritayı etkileyen olaylar yaratırken bazı haritalarda bir binanın elektrik sistemini tamamen devre dışı bırakarak yalnızca o bölgede gece görüşü veya fener gibi eklentilerinizi kullanarak avantaj sağlanabiliyordu. Bu sistemin yeni Battlefield oyununa eklenirken fırtınalar, tornadolar, tsunamiler gibi oyuncunun kontrolü dışında da haritaya etki edecek olayların yaşanacağı iddia ediliyor.

Battlefield 2042’nin yeni ve şimdiye kadarkilerden darklı bir mekaniği olacağı söyleniyor. Her sınıfın kendine özel yetenekleri ve cihazları olacak ve aynı sınıf bir ekipte birden fazla kişi tarafından alınamayacak. Ekiplerin aynı zamanda ATV gibi küçük araçları yakınlarına çağırabileceği böylelikle araçsız bir ortamda uzun yollar gitmelerine gerek kalmayacağı söyleniyor. Şahsi olarak en beğendiğim özellik ise, silah eklentilerinizi bu “çağırma” sistemi ile birlikte pozisyonunuza göre değiştirebileceksiniz. Böylelikle yakın savaştan çıktığınız ve optiği bulunmayan silahınızı daha uzak mesafelere ateşlemek için bir nişancı dürbünü takabileceksiniz.

Haritaların boyutlarının da büyük ölçüde arttırıldığı ve Battlefield 3 haritalarının ortalama boyutlarına yaklaşıldığı, haritaların içinde durarak puanlar alınacak sektörlere yayıldığı ve bir haritanın Antartika’da geçeceği ve adının Shelf olacağı söyleniyor.

Son iddia ise oyunda tırmanma kancaları, paraşütler, wingsuitler ve yerleştirilebilir halat düzenekleri ile haritalardaki seyahatlerin hızlandırılması ve rahatlatılması planlanıyor.

EA bir sonraki Battlefield oyununu 9 Haziran'da gerçekleştirecekleri etkinlik ile duyuracaklarını açıkladı. Yeni Battlefield oyunu Xbox One ve PS4 konsollarına gelecek olsa da oyunun çıkışında jenerasyonlar arası destek olmayacak.