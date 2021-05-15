Battlefield 6, Series S|X ve PS 5 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratabilir

EA, Battlefield 6’nın yeni nesil bir oyun olmayacağını doğruladı.

Oyun, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'de piyasaya sürülecek ancak ilk söylentilere göre yalnızca yeni nesil bir sürüme sahip olacağı söylenmesine rağmen, EA oyunlarının son nesil konsollara da çıkış yapacağını belirtti. Ve bu haber, oyunun eski donanımını geride bırakmasını ümit edenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Şirketin yıllık kazanç görüşmesi sırasında EA CEO'su Andrew Wilson, oyunun Kasım 2020'de Sony ve Microsoft'un yeni konsollarının gelmesine rağmen aktifliği devam eden PS4 ve Xbox One'a da geleceğini açıkladı.

Wilson: “Battlefield, spor oyunlarımızda da yapacağımız gibi aktif olan tüm nesillere çıkmaya devam edecek.” dedi.

EA daha önce Battlefield 6'nın özellikle yeni nesil platformlar için tasarlandığını ima etmişti, ancak Wilson o zamandan beri şirketin önceki açıklamalarının ne anlama geldiğini netleştirdi ve PS5 ile Xbox Series X sürümlerinin yeni fırsatların kilidini açtığını vurguladı.

“Özellikle hazırladığımız açıklamalar referans olarak oyunun doğası ile ilgiliydi. Oyunun neye uygun olduğu ile ve bizim bunlarla neler yapabileceğimiz ile. Fizik, yapay zeka ve oyunun sürükleyici doğası ile neler yapabiliriz? Battlefield söz konusu olduğunda, oyunda sahip olabileceğimiz oyuncu sayısı, yıkımın doğası ve gerçekten yapabileceğimiz yeni nesil fırsatlar olan yepyeni bir Battlefield ile ilgili olarak ne yapabiliriz? Yeni konsolların artan işlem gücü, belleği ve yenilenen görüntü çıkışlarıyla yeni nesil serilerimiz için birçok yenilik sağlayacak.” dedi.

Görünüşe göre oyunun PC, Series S|X ve PS5 versiyonları daha fazla oyuncuyu destekleyebilir. Wilson daha önce oyunun "her zamankinden daha fazla oyuncuyla devasa ve sürükleyici savaşları hayata geçireceğini" söylemişti. Serinin önceki oyunları en fazla 64 oyuncuya izin veriyordu.

Wilson’a oyunun nesiller arası oynanabilir olmasının oyunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda baskı yapıldı fakat bu konuda Wilson’un bir endişesi yok gibiydi.

Wilson: “Mevcut nesil ve yeni nesil oyunlarla ilgili olarak, veya belki de mevcut nesil ile geçmiş nesil platform demeliyiz, bu onlarca yıldır olağanüstü derecede iyi yapıldı.” diyerek cevapladı ve ekledi, “Bu şirkette büyümek ve birkaç nesil boyunca oyunlar geliştirmek gibi büyük bir şansa sahip oldum. Frostbite ekibimiz, dijital hizmetler ekiplerimiz ve oyun ekiplerimizle ilgili altyapımızı düşündüğünüzde, en iyisini elde etmek için inanılmaz bir deneyime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yeni nesil konsollara geçsek bile eski nesillerin sunduğu bütün özellikleri kullanarak bu oyunların harika çalışmasını sağladık. Yeni platform nesillerini düşündüğünüzde, yine Frostbite'da yaptığımız ilerlemeler, dijital ekosistemimizde yaptığımız ilerlemeler ve gelen yeni kilit özellik tasarımları düzeyinde yaptığımız ilerlemeler ile gelen güçten, yeni nesil konsollardaki oyunlar olağanüstü olacak.”

EA’nın finans müdürü Black Jorgenson, Wilson’un Battlefield 6’nın yeni nesil ve son nesil sistemlerde "harika" olacağı, ancak oyunu PS5 veya Xbox Series X üzerinden satın alanların "daha da muhteşem" bir deneyim yaşayacağı şeklindeki duruşunu yineledi.

Peki Battlefield 6, rakibi Call of Duty’nin popüler oyunu Warzone’a karşılık bir Battle Royale modu içerecek mi? Wilson bu konuyla ilgili bir şey açıklamak için şu anın doğru zaman olmadığını söyledi.

Wilson: “Battlefield’in piyasa yıllık sürülüp sürülemeyeceği veya gelecek oyunlardaki oyun modları hakkında duyurulacak bir şey yok. Gelecek aylarda bunlarla ilgili oldukça fazla konuşacağız. Önümüzdeki ay gelecek olan duyuru fragmanıyla bu serüvene başlayacağız. Bu fragmanın çalışmalarını görme fırsatım oldu ve ekibin yeni konsolların içeriğiyle başardıkları, epik büyüklükteki savaşlar, inanılmaz oyuncu sayısı ve yıkımlar gerçekten inanılmayacak derecede iyi. Üstelik serinin geleceği için çok yenilikçi ve yaratıcı modlar var. Oyun, hayranların Battlefield hakkında sevdiği her şeye sahip. Oyunu önümüzdeki ay hayranlarımıza tanıtmaktan ve yaz boyunca çok daha fazlasını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.”

Battlefield'ın resmi Twitter hesabı, Haziran ayı için bir Battlefield 6 duyurusunun yapılabileceği ve oyunun ilk fragmanını nihayet görebilecek olma olasılığımızla ilgili bir ipucu verdi. Tanıtım fragmanının tam olarak neyi içereceği henüz belirsiz olsa da, görünüşe göre Battlefield 6’nın aşırı hava koşullarını sergileyecek, bir olasılık olarak robot köpekler ve tuhaf kozmetikleri de içerebilir.