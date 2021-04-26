Battlefield 6, Mayıs ayında duyurulabilir

Battlefield serisinin geliştiricisi DICE, yaptığı blog paylaşımında serinin altıncı oyunu Battlefield 6’nın yakın zamanda duyurulabileceğinin ipuçlarını verdi. Buna göre EA’in nişancı oyununun çıkış duyurusu yakın zamanda yapılabilir.

Oskar Gabrielson tarafından yazılan blog gönderisinde bu oyunda daha modern bir temanın işleneceği işaret ediliyor. Geçmişte Battlefield 1 ve Battlefield 5’te, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı temalarındaydı. Yeni oyunun modern bir dünyada geçeceğinin iddiaları ise Battlefield’a dair içeriden güvenilir bilgiler paylaşan Tom Henderson isimli ‘leaker’dan geldi. Henderson’un söylediğine göre oyun yakın gelecekte geçen modern bir kuruluma sahip olacak.

Blog yazısında oyunun şu anda test aşamasına geldiği paylaşıldı. Bu da oyunun piyasa sürülmeye hazır oynanabilir bir durumda olduğunu gösteriyor. Eldeki diğer bilgilere göreyse Battlefield 6’ında olağan dışı hava olaylarına tanık olabiliriz. Bunun dışında oyunun Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Yine söylentilere göre platform olarak PlayStation 4 ve Xbox One göz ardı edilebilir.

Gabrielson blog gönderisinde 2022 senesinde yeni bir Battlefield mobil oyununun da geleceğini duyurdu. Mobil projeye dair ise gönderide kısıtlı bilgiye yer verildi.