Battlefield 2042, yapay zeka botları sunucularda kullanacak

Battlefield 2042, uzun süredir devam eden serinin tarihindeki en büyük savaşları oyunculara sunacak. Ancak Electronic Arts ve geliştirici DICE, çok oyunculu maçların asla boş hissettirmemesini sağlamaya çalışıyor. Bununla mücadele etmek için yapay zeka karakterlerin ve botların, sunucudaki aksiyonun asla durmaması için boş slotları dolduracağını doğruladı.

EA, bu bilgiyi yakın zamanda doğruladı ve belirli bir çok oyunculu maçta olabilecek boş yerleri doldurmaya yardımcı olmak için Battlefield 2042'de botların bulunacağını açıkladı. Henüz bilmiyorsanız, Battlefield 2042 aynı anda tek bir sunucuda en fazla 128 oyuncunun yer almasını sağlayacak. Ancak, bu sayı çok yüksek olduğu için, bazı oyuncuların oyundan çıkması mümkün. Hatta oyunun başlaması için yeterli sayıda gerçek oyuncuyu bir araya toplayamaması da bir ihtimal.

Belki de bu duyurunun en ilginç yanı, EA'nın, oyunun çıkışında oyuncuların bu özelliği Battlefield 2042'de açıp kapatmalarına izin vermeyeceğini belirtmesi oldu. Bu muhtemelen hayranlar arasında oldukça bölücü bir tartışma konusu olacak, ancak burada alınan karar için DICE'ı suçlamak da zor. Botlar yeni oyuncuların sunucuya katılmasını engellemeyecek, bu da bir maçta yapay zeka tarafından kontrol edilen asker sayısının sunucuya giriş yapıldıkça düşeceği anlamına geliyor. Battlefield 2042'nin bu yıl içinde piyasaya sürülmesiyle bunun gerçekte nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, ancak oyun çıkış yaptığında kesinlikle oyuncuların en az konuşacağı özelliklerden olacak. Oyunun çıkışına gelince, Battlefield 2042, 22 Ekim'de çıkacak ve PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'ye çıkış yapacak.