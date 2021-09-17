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Battlefield 2042 ertelendi

#Battlefield 2042#Tom Henderson#19 Kasım
Battlefield 2042 ertelendi

Battlefield 2042’ın çıkışı 19 Kasım’a ertelendi.

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Bu ayın sonunda açık betası başlayacak ve 22 Ekim’de çıkması beklenen Battlefield, PC, Xbox ve PlayStation için çıkış yapacaktı. Ancak Venture Beat’ten Jeff Grubb ve DualShockers’tan Tom Henderson’ın söylediğine göre oyunun çıkışı 2021 içinde kalacak olmakla birlikte ertelenecekti. Bu iddiaların ardından DICE, söylentileri doğrulayarak çıkış tarihinin 19 Kasım 2021’e ertelendiğini açıkladı.

DICE’ın Genel Müdürü Oskar Gabrielson, “Küresel bir salgıla birlikte Battlefield’ı geliştirme süresince geliştirici ekiplerimiz öngöremediğimiz zorluklar yaşadı.” dedi.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda açık beta’nın bu ay içerisinde çıkacağına da değindi. Tom Henderson’ın söylediğine göre oyunu erken erişimdeyken alan oyuncular beta’ya 6 Ekim’de erişirken diğer oyuncular 8 Ekim’de erişebilecek.

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#Battlefield 2042#Tom Henderson#19 Kasım