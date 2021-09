Battlefield 2042 ertelendi

Bu ayın sonunda açık betası başlayacak ve 22 Ekim’de çıkması beklenen Battlefield, PC, Xbox ve PlayStation için çıkış yapacaktı. Ancak Venture Beat’ten Jeff Grubb ve DualShockers’tan Tom Henderson’ın söylediğine göre oyunun çıkışı 2021 içinde kalacak olmakla birlikte ertelenecekti. Bu iddiaların ardından DICE, söylentileri doğrulayarak çıkış tarihinin 19 Kasım 2021’e ertelendiğini açıkladı.

#BATTLEFIELD2042 Delay Update:



To be delayed by several weeks and not months which conflicts with the other rumors, but it's what I've heard.



Late Nov 2021 is currently flying around.