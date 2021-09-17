Battlefield 2042 ertelendi

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Bu ayın sonunda açık betası başlayacak ve 22 Ekim’de çıkması beklenen Battlefield, PC, Xbox ve PlayStation için çıkış yapacaktı. Ancak Venture Beat’ten Jeff Grubb ve DualShockers’tan Tom Henderson’ın söylediğine göre oyunun çıkışı 2021 içinde kalacak olmakla birlikte ertelenecekti. Bu iddiaların ardından DICE, söylentileri doğrulayarak çıkış tarihinin 19 Kasım 2021’e ertelendiğini açıkladı.

#BATTLEFIELD2042 Delay Update:



To be delayed by several weeks and not months which conflicts with the other rumors, but it's what I've heard.



Late Nov 2021 is currently flying around. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

DICE’ın Genel Müdürü Oskar Gabrielson, “Küresel bir salgıla birlikte Battlefield’ı geliştirme süresince geliştirici ekiplerimiz öngöremediğimiz zorluklar yaşadı.” dedi.

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda açık beta’nın bu ay içerisinde çıkacağına da değindi. Tom Henderson’ın söylediğine göre oyunu erken erişimdeyken alan oyuncular beta’ya 6 Ekim’de erişirken diğer oyuncular 8 Ekim’de erişebilecek.