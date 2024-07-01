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Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: En başarılı kulüp...

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#Galatasaray#Michy Batshuayi#Fenerbahçe
Batshuayiden Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: En başarılı kulüp...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 23:41

Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'la sözleşme imzalayan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak taraftarlara seslendi.

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Süper Lig kariyerine Beşiktaş'ta başlayan, ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı verirken sarı kırmızılı kulüpte 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a imza atarak Süper Lig'de 3 büyüklerin formasını giyen ilk yabancı futbolcu olan Batshuayi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kararına ilişkin açıklamalar yaptı.

BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Sevgili taraftarlar,

Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

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Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehirlerine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

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#Galatasaray#Michy Batshuayi#Fenerbahçe

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