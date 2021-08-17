Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında? Batshuayi hangi takımlarda oynadı?

Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 tarihinde Brüksel'de dünyaya geldi. Aslen Kongolu olan Batshuayi, futbola 2003-2004′te RFC Evere’de başladı. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels’e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht’te denendi, sonrasında Brussels’e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.

STANDARD LİEGE KARİYERİ

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège’e transfer oldu ve profesyonel sözleşmeye imza attı. Michy Batshuayi; 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi’nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi’nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België’nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12′si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5′te asist yaptı. Beker van België’nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri’nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi’nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi’nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België’nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri’nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi’nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

MARSİLYA KARİYERİ

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.

CHELSEA KARİYERİ

2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon € (33,2 milyon £) teklif aldı ve 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı. Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında attı.

BATSHUAYİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR;