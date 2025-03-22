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Batshuayi dünya futbol tarihine geçti!

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#Michy Batshuayi#Nicolas Anelka#Galatasaray
Batshuayi dünya futbol tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 12:13

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'un yolunu tutan Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçti.

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Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra sezon başında Galatasaray'ın yolunu tutan Batshuayi'nin sarı-kırmızılı takımdaki macerası kısa sürmüş, devre arasında Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Belçikalı golcü, Alman ekibinin Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

ANELKA'YI GERİDE BIRAKTI

Dokuz farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olan Batshuayi, Nicolas Anelka'yı geride bırakarak tarihe geçti.

AVRUPA KUPALARINDA 79 MAÇTA 24 GOL

Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa kupalarında çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.

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#Michy Batshuayi#Nicolas Anelka#Galatasaray

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