Batshuayi attı, Frankfurt skoru koruyamadı! Can Uzun...

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Eintracht Frankfurt ile Union Berlin, Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan müsabakayı konuk ekip Union Berlin 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Frankfurt, kış transfer döneminde Galatasaray'dan kadroya dahil olan Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 62. dakikasında Querfeld ile eşitliği yakalayan konuk ekip, galibiyeti 78. dakikada Woo-Yeong'un ayağından buldu. Öte yandan Frankfurt'ta Ekitike 90+5'te penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli oyuncumuz Can Uzun, Frankfurt adına maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin, 3 maçın ardından galip gelerek puanını 26 yaptı. Frankfurt ise 42 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

Gelecek hafta ise Frankfurt deplasmanda Bochum'ın konuğu olacak. Union Berlin ise sahasında lider Bayern Münih'i ağırlayacak.

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