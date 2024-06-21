Batshuayi adım adım Galatasaray'a! İbrahim Hatipoğlu'ndan açıklama geldi

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Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Michy Batshuayi transferi için "Resmi imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemem doğru değil. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz, takımda görmek istediğimiz oyuncu" diye konuştu.

Sarı kırmızılı yönetici, yıldız golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiğini ve opsiyonun bulunmadığını hatırlatırken "Belli mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Sabırlı olmak, resmi dönemi beklemek en doğru” dedi.

ICARDI MORALLi VE GÜÇLÜ GELECEK

Hatipoğlu, Icardi’de sıkıntı olmadığını da belirtirken "Temmuzda gelip çalışmalara başlayacak. Sezona fizik ve moral olarak daha güçlü girecek” yorumunu yaptı.

WAN-BISSAKA VE ASSIGNON GÜNDEMDE

Sağ bek pozisyonu için listelerinde 6-7 oyuncu olduğunu açıklayan Hatipoğlu, "Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon listemizde olup takip ettiğimiz isimler den ikisi. Ayrıca orta saha da arıyoruz" diye konuştu.

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ACUN ILICALI: İSTESEK KALIRDI

Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, Galatasaray’a imzası gündemde olan Michy Batshuayi ile Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Santrfor konusunda başka bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Ilıcalı “Biz arzu etseydik Batshuayi’yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun” dedi.