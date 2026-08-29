Batrakov'lu Galatasaray sahnede!

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında bugün Göztepe’yi ağırlayacak. RAMS Park’taki müsabaka saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki müsabakasında Erzurumspor FK’yi deplasmanda 4-0 yendi. Aslan sahasında bu sezon ilk galibiyetini alma amacında.

25 MiLYONA GELDi

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, bugün sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray’daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.