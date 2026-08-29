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Batrakov'lu Galatasaray sahnede!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Göztepe
Batrakovlu Galatasaray sahnede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

Galatasaray bu akşam Göztepe'yi konuk ederken, yeni transferinin de oynaması bekleniyor.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında bugün Göztepe’yi ağırlayacak. RAMS Park’taki müsabaka saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki müsabakasında Erzurumspor FK’yi deplasmanda 4-0 yendi. Aslan sahasında bu sezon ilk galibiyetini alma amacında.

25 MiLYONA GELDi

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, bugün sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray’daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

Batrakovlu Galatasaray sahnede

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#Süper Lig#Galatasaray#Göztepe

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