Batrakov'dan '10 numara' performans

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov son dönemde yükselen grafiği ile dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla da ışıldıyor.

Devler Ligi’nde açılışı Barcelona maçında attığı golle yapan Rus yıldız, Lille karşılaşmasının ardından Stuttgart karşısında da sahneye çıkarak takımının 6 puan kazanmasında kritik rol oynadı. Ligdeki gol özlemini de son oynanan Konya deplasmanında dindiren Batrakov, Mertens sonrası takımın 10 numara eksikliğini giderirken birçok istatistikte de öne çıktı.

12 MAÇTA 8 GOLE KATKI VERDİ

Rus futbolcu, forma giydiği son 6 resmi karşılaşmada 5 kez topu ağlarla buluşturdu. 3 de asisti bulunan genç yıldız 12 maçta 8 gole katkı verdi.

Galatasaray tarihinde üst üste 3 Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu oldu. Barcelona ve Lille’e 1’er, Stuttgart’a 2 gol attı.

Devler Ligi’nde 4 golü 4 maçta kaydederek Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı. 4’e gole Messi 13, Ronaldo ise 30 maçta ulaşabildi.

Stuttgart ağlarını 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

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JARDEL VE OSIMHEN'DEN SONRA O VAR

4 kez ağları sarsıp Kane, Raphinha, Suarez, Guirassy, Malen gibi yıldızlarla birlikte Şampiyonlar Ligi’nin en skorer oyuncuları arasında yer aldı.

21 yaşındaki Aleksey Batrakov sarı kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol atan en genç oyuncu olmayı da başardı.

Jardel (2000-01) ve Osimhen’in (2025-26) ardından sarı-kırmızılı formayla bir Devler Ligi sezonunda en az 4 kez ağları havalandıran 3. yabancı oldu.

Kupa 1’de 37,7 kilometreyle Torrerira (43,4 km), Jakobs (42,7 km) ve Davinson’dan (40,2 km) sonra en çok koşan 4. isim de Batrakov.





TAKİPÇİ SAYISI 95 BİNDEN 1.1 MİLYONA YÜKSELDİ!

Batrakov'un performansıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da arttı.

Sarı kırmızılılar ile ilk anıldığında Rus futbolcunun instagramda yaklaşık 95 bin takipçisi vardı. Ancak G.Saray’a gelişi ve yükselen grafiği ile birlikte toplam takipçi sayısı 12 kattan fazla yükselerek 1.1 milyon kişiye yükseldi.