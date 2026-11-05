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Batrakov ve Archie Brown Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Batrakov ve Archie Brown Şampiyonlar Liginde haftanın 11inde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 19:31

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown ve Galatasaray'ın genç yeteneği Aleksey Batrakov, sergiledikleri performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe'den Archie Brown, Galatasaray'dan Aleksey Batrakov haftanın 11'inde yer aldı.

Turnuvanın dördüncü haftasında Galatasaray evinde Alman ekibi Stuttgart’ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe’yse konuk ettiği Liverpool’u 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etmiş, beraberlik golünü Brown atmıştı. İngiliz sol bek Vedat Muriqi'nin golünde de asisti yapan isim olmuştu.

İki oyuncunun da yer aldığı haftanın 11’i şöyle:

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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