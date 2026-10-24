Batrakov, Osimhen'in yaptığı jesti açıkladı!

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rus kulübü Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Fedor Smolov'un YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki Rus futbolcu, Victor Osimhen ile takım otobüsünde ve antrenmanda yaşadığı anılara değindi.

İşte Batrakov'un açıklamaları;

Stadyumdaki atmosfere hala tam olarak alışamadım. Buradaki tribünler inanılmaz. Genel olarak günlük yaşantıda, takımda, soyunma odasında her şey çok yolunda gidiyor.

"TORREIRA, 'GECE GEÇ SAATTE BİLE ARA' DEDİ"

Galatasaray'a gelmeden önce benimle kimsenin özel olarak bu kadar konuşacağını beklemiyordum. Sonuçta Lokomotiv'den geliyorum; Arsenal, Napoli ve Milan'da oynamış yıldızlar var. Geldiğim zaman Torreira hemen yanıma geldi. 'Beni gece geç saatte bile olsa ara' dedi. Tüm takım bu şekilde.

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“OSIMHEN ‘GEL BENİMLE OTUR’ DEDİ”

Osimhen benim hakkımda çok güzel bir röportaj vermiş. Ben de hep söylüyorum; o her anlamda üst düzey. Kendi aramızda mini bir turnuva yaptık ve onun nasıl bir maksimalist olduğunu, her zaman kazanmak istediğini o an anladım. Kazanmak için elinden geleni ardına koymuyor. Final penaltısını bana verdi, durum 2-2'ydi ve topu verip 'Al sen vur' dedi. Ben golü attım ve sırf benimle sevinmek için sahanın ta diğer ucundan bana doğru koştu. Harika bir jestti. O, harika biri.

İlk maçıma gidecektim, otobüse bindim ve nereye oturabileceğimi sordum. Kime sorduğumu tam hatırlamıyorum ama birisi bana, 'Biraz bekle, herkes yerine geçsin, sonra sen de bir yere geçersin çünkü genel olarak her yer dolu' dedi.

Sonra Osimhen otobüse bindi; sol tarafta ayaklarınızı bile uzatabileceğiniz o VIP koltuk ona aitti.

Oturdu ve bana 'Gel benimle otur' dedi. Ben de geçip oturdum ve ona 'Teşekkür ederim' dedim. O da gülerek 'Endişelenme' dedi."

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“BARCELONA'YA ATTIĞIM GOLÜ HALA YAŞIYORUM”

Barcelona'ya attığım golü hala yaşıyorum ama tabii ki eğer kazanmış olsaydık, her şey harika olurdu... Galatasaray büyük bir kulüp ve biz Galatasaray olarak her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz ve fark etmiyor, rakip Barcelona mı yoksa ligde bir maç mı!