Batrakov, Galatasaray’ı resmen açıkladı! ‘Transfer olacağım’

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Rusya Milli Takımı'nın resmi hesaplarından ismi Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile ilgili veda paylaşımı yapıldı.
Galatasaray'ın kısa süre içinde transferini açıklaması beklenen Aleksey Batrakov için ülke milli takımının resmi hesaplarından veda paylaşımı geldi.
🎥 Rusya Milli Takımı resmi hesabı, Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun yer aldığı "Welcome Batrakov" pankartıyla bir video paylaştı. pic.twitter.com/xXPoi0uftS— Spor Arena (@sporarena) August 19, 2026
Yapılan paylaşımda Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun yer aldığı 'Welcome' pankartına yer verildi.
Öte yandan Batrakov, takımının Rostov ile oynadığı kupa maçının kadrosunda yer almamıştı.
RESMEN AÇIKLADI: GALATASARAY'A GİDİYORUM
Öte yandan Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarları ile yaptığı konuşmada Galatasaray'a transfer olacağını açıkladı:
"Bence hepiniz okuyorsunuz, anlıyorsunuz, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım. Hep söyledim, benim için amaç evrensel bir ligde kendimi denemekti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu benim kişisel hayalim. Hepinize teşekkür ederim."
🦁 Aleksey Batrakov, Galatasaray’a transfer olacağını Lokomotiv Moskova taraftarına kendi açıkladı. pic.twitter.com/6lhovgLgdF— Spor Arena (@sporarena) August 19, 2026