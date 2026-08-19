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Batrakov, Galatasaray’ı resmen açıkladı! ‘Transfer olacağım’

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#Galatasaray Transfer#Aleksey Batrakov#Transfer Haberleri
Batrakov, Galatasaray’ı resmen açıkladı ‘Transfer olacağım’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 14:16

Galatasaray’ın resmi olarak transferini açıklamaya hazırlandığı Batrakov, kulübü Lokomotiv Moskova’nın taraftarlarına açıklamada bulundu.

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Rusya Milli Takımı'nın resmi hesaplarından ismi Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile ilgili veda paylaşımı yapıldı.

Batrakov, Galatasaray’ı resmen açıkladı ‘Transfer olacağım’

Galatasaray'ın kısa süre içinde transferini açıklaması beklenen Aleksey Batrakov için ülke milli takımının resmi hesaplarından veda paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun yer aldığı 'Welcome' pankartına yer verildi.

Öte yandan Batrakov, takımının Rostov ile oynadığı kupa maçının kadrosunda yer almamıştı.

Batrakov, Galatasaray’ı resmen açıkladı ‘Transfer olacağım’

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RESMEN AÇIKLADI: GALATASARAY'A GİDİYORUM

Öte yandan Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarları ile yaptığı konuşmada Galatasaray'a transfer olacağını açıkladı:

"Bence hepiniz okuyorsunuz, anlıyorsunuz, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım. Hep söyledim, benim için amaç evrensel bir ligde kendimi denemekti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu benim kişisel hayalim. Hepinize teşekkür ederim."

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#Galatasaray Transfer#Aleksey Batrakov#Transfer Haberleri

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