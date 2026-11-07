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Batrakov fırtınası Amedspor'u da vurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Aleksey Batrakov#Amedspor
Batrakov fırtınası Amedsporu da vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 22:24

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, yükselen formunu Amed Sportif Faaliyetler maçında da sürdürdü.

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Galatasaray’ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Amedspor maçını da boş geçmedi.

Mücadelenin 59. dakikasında Roland Sallai’nin pasında topla buluşan Batrakov, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti ve skoru 3-0’a taşıdı.

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Sarı-kırmızılıların 2. attığı golde 21 yaşındaki futbolcunun, ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Alban Lafont’un müdahalesiyle içeri gitti.

Batrakov fırtınası Amedsporu da vurdu

Aleksey Batrakov böylece son 3 maçta 4. gol sevincini yaşadı.

Batrakov, bu sezon Galatasaray ile 13 resmi maça çıkarken, 6 kez fileleri havalandırdı.

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#Galatasaray#Aleksey Batrakov#Amedspor

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