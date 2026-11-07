Batrakov fırtınası Amedspor'u da vurdu!

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Galatasaray’ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Amedspor maçını da boş geçmedi.
Mücadelenin 59. dakikasında Roland Sallai’nin pasında topla buluşan Batrakov, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti ve skoru 3-0’a taşıdı.
Sarı-kırmızılıların 2. attığı golde 21 yaşındaki futbolcunun, ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Alban Lafont’un müdahalesiyle içeri gitti.
Aleksey Batrakov böylece son 3 maçta 4. gol sevincini yaşadı.
Batrakov, bu sezon Galatasaray ile 13 resmi maça çıkarken, 6 kez fileleri havalandırdı.