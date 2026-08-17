Batrakov, Aslan'a ilaç olacak!

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Transferde uzun süre suskun kalan Galatasaray sonunda bombayı patlatıp Lokomotiv Moskova’dan Aleksey Batrakov’la anlaşırken sarı kırmızılı camia 21 yaşındaki genç orta sahanın gelişini beklemeye başladı. Aslan’a 3 milyonu bonus olmak üzere 28 milyon Euro’ya mal olan genç oyuncunun hafta içi İstanbul’a gelip senelik 3.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Sarı kırmızılı kulübün transferde suskunluğunu bozması bir yana, Batrakov Aslan’ın Dries Mertens’ten bu yana yaşadığı 10 numara hasretini de sona erdirecek olması camiada sevinç yarattı.

Mertens’in aksine saf bir 10 numara

Dries Mertens kariyerine kanat ve santrfor olarak başlasa da, Galatasaray’da ağırlıklı olarak 10 numara olarak görev yapmıştı. Batrakov ise saf bir 10 numara... Üstelik 2005 doğumlu Rus futbolcu; klasik bir serbest 10 numara rolünün ötesinde, modern futbolun gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan ‘box-to-box’ (iki ceza sahası arası) özellikli, skorer ve yüksek iş yüküne sahip bir profil çiziyor. Batrakov’u rakiplerinden ayıran en büyük özellik, ceza sahasına yaptığı akıllı koşular ve bitiriciliği. Geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistle oynaması da bunun en büyük kanıtı.

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Duran toplarda da çok etkili bir isim

Batrakov en sıkışık ve kalabalık savunma kurgularında dahi vücut defansını iyi yapan, topu ayağında tutarak arkadaşlarına zaman kazandıran ve pres altında pas açısı yaratabilen bir oyuncu... Bu özellik, Galatasaray’ın kapalı savunmalar karşısında oyunu dar alanda sabırla ve akıllıca öne taşımasını sağlayacak. Rus oyuncu ayrıca duran toplarda da etkili bir silah. Dries Mertens’in takıma kattığı dinamizm, yüksek futbol aklı, rakip savunma arkası koşuları ve pres gücü, sarı-kırmızılıların hücum kurgusunun merkezindeydi. Aleksey Batrakov da bu nedenle harika bir halef konumunda.

ARTILARI

· Pres Gücü: Mertens’in en büyük katkısı, Galatasaray’ın ön alan baskısının lideri olmasıydı. Batrakov da yüksek temposu ile bu kültürü sürdürebilecek fiziksel ve mental dirence sahip.

· Skor Üretme Refleksi: Mertens, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen skora doğrudan katkı veren bir isim oldu. Batrakov’un da son vuruşlardaki etkinliği, sarı kırmızılıların Osimhen’e bağımlılığını azaltabilir.

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· Yaş ve Yatırım Değeri: Henüz 21 yaşında olan bir oyuncu... Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edip sonrasında çok yüksek bir potansiyelle Avrupa’ya pazarlanabilecek bir ekonomik ve sportif değer durumunda.

EKSiLERi

· Fiziksel Dezavantaj ve İkili Mücadeleler: Boyunun 1.73 metre civarında ve ağırlığının nispeten düşük olması, özellikle fizik güce ve sertliğe dayalı Süper Lig’de, sırtı dönük oynarken ezilmesine neden olabilir.

· Uluslararası Deneyim Eksikliği: Kariyerinin henüz çok başında olması, Rusya dışında veya milli takımın en zorlu rekabet ortamlarında geniş bir tecrübe biriktirmemiş olması önemli bir soru işareti.

· Top Kayıpları ve kontrol edilemeyen hırs: Bazen çabuk ve riskli kararlar alırken veya sahada ‘her şeyi tek başına yapmaya çalışırken’ top kayıplarına sebep olabiliyor. Yüksek hırsı nedeniyle çok kart görüyor.