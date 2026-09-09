Batrakov açıkladı: PSG'ye transferi neden gerçekleşmedi?

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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı takıma geliş süreci ve yaz döneminde gündeme gelen Paris Saint-Germain ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nobel YouTube kanalına konuşan 21 yaşındaki Rus futbolcu, PSG iddialarının yalnızca söylentiden ibaret olmadığını belirtti. Batrakov, “PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum.” dedi.

Galatasaray'daki ilk hedefinin kendisini kanıtlamak olduğunu söyleyen Batrakov, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğüne dikkat çekti. Genç oyuncu, “Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti.” ifadelerini kullandı.

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Batrakov, takım arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunmanın kendisi için özel olduğunu da vurguladı. Rus futbolcu, daha önce Leroy Sané ve Victor Osimhen gibi isimleri televizyondan izlediğini, şimdi ise onlarla aynı soyunma odasını paylaştığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi atmosferini yaşamak istediğini belirten Batrakov, Galatasaray formasıyla sahada elinden gelen katkıyı vermeyi amaçladığını dile getirdi.