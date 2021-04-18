Batman / Fortnite ortaklığı geliyor

Zero Point olarak da bilinen Fortnite Sezon 5 boyunca Jonesy karakterinin gerçekliği kurtarmak ve benzeri görülmemiş bir felaketi önlemek için yaptığı paralel evren yolculukları sayesinde birçok crossover gerçekleşti.

Halo, God of War, ve Street Fighter gibi oyunlarla; Alien ve Terminator gibi filmlerle crossover yapan Fortnite, bu sefer DC Comics ile yepyeni ve büyük bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklıkla birlikte Fortnite DC’nin çizgi roman kataloglarında yer alacak.

Batman / Fortnite: Zero Point

20 Nisna itibariyle önümüzdeki altı ay boyunca Batman / Fortnite: Zero Point çizgi romanı dünyanın farklı yerlerine dijital ve basılı olarak okuyuculara sunulacak. Fiziksel baskılardan edinilecek kodlarla ise oyuncular Fortnite’ta altı özel skin’in kilidini açabilecekler. Tüm bu altı kodu biriktirip altı skin’in tümünü edinen oyuncular ise bir de ekstra limitli sayıda Armored Batman Zero skin’ini edinebilecek. Tüm kodların son geçerlilik tarihi 1 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.

Batman / Fortnite: Zero Point çizgi romanları 4 Mayıs, 18 Mayıs, 1 Haziran ve 15 Haziran’da çıkacak.

Bu çizgi romanların basılı versiyonunu alamayan kullanıcılar içinse özel skinler Haziran’dan itibaren kısa bir süre için ulaşılabilir olacak.