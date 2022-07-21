Canlı Anlatım: Bate Borisov Konyaspor maçı

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Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Bate Borisov: 0

Konyaspor: 0

İLK 11'LER

BATE Borisov: Kudravets, Bordachev, Filipovic, Malkevich, Dragun, Bocherov, Nechaev, Bessmertny, Gromyko, Vasilevich, Milic.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.

BATE BORISOV KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bate Borisov Konyaspor maçı bu akşam saat 22.00'de başladı. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

BATE BORISOV

UEFA'nın Belarus takımlarına getirdiği yaptırım dolayısıyla BATE Borisov, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını seyircisiz ve tarafsız sahada oynayacaktı.

Konyaspor eşleşmesi sonrası ilk maçı Konya'da, seyircisiz oynamayı kabul ettiler ve bu durumda yeşil-beyazlı temsilcimiz her iki maçı da kendi sahasında oynayacak. İlki seyircisiz, rövanşı seyircili olacak...

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Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklediği için böyle bir karar alındı; savaş sonrası BATE Borisov hücum hattından Dmytro Yusov ve savunmadan Aleksandar Filipovic'i kaybetti.

Yeni sezonda 15 maçı geride bıraktılar, 29 puanla zirvede yer alıyorlar ancak orta sahanın önemli ismi Willum Thor Willumsson'u Go Ahead Eagles'a sattılar. Kadrolarında Belarus dışından sadece 4 isim kaldı.

Stoper Jakov Filipovic (Hırvat) ilk 11'in değişilmezi... Nemanja Milic (Sırp) de hücumda öne çıkan isimlerden...

Willumsson'un vedası sonrası orta alanda tüm yük, kaptan Stanislav Dragun'da olacak.

KONYASPOR

Konyaspor, Süper Lig'de geçen sezonu Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin arkasında 3. sırada bitirmişti...

5 yıl sonra Avrupa arenasına geri dönüyorlar; Ahmed Hassan (kiralık sözleşmesi sona erdi), Abdülkerim Bardakcı ve Nejc Skubic (futbolu bıraktı) gibi ilk 11'in önemli isimlerini kaybettiler.

Skubic sonrası sağ beke Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel takviyeleri yapıldı. Abdülkerim'in yerini Kahraman Demirtaş ve Francisco Calvo ile doldurmaya çalışacaklar. Gol yollarına da tecrübeli isim Muhammet Demir eklendi.

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TD İlhan Palut; "Zor ve zahmetli bir yol olsa da karşımıza çıkan tüm rakipleri geçip gruplara kalmak istiyoruz..." dedi.

Gruplara kalabilmek için BATE Borisov eşleşmesinden sonra önlerinde 2 eşleşme daha olacak. Belarus takımlarına uygulanan yaptırım sonrası her iki eşleşmeyi de Konya'da oynayacak olmanın avantajını kullanmak istiyorlar.