Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 09:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Futbolda bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın cep telefonundaki yazışmalar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.

BAŞSAVCILIK: BÖYLE İSME ÖZEL BİR SORUŞTURMA YOKTUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur" ifadeleri yer aldı.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturmasında geçtiğimiz günlerde 39 şüpheli gözaltına alınmış ve aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin de olduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

