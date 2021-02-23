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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBaşpehlivan Ali Gürbüz ile sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı
GeriDiğer Başpehlivan Ali Gürbüz ile sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı
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Haber Giriş: 23.02.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Başpehlivan Ali Gürbüz ile sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı

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Başpehlivan Ali Gürbüz ile sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı
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Başpehlivan Ali Gürbüz, sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile olan birlikteliğimiz sona ermiştir. Bu süre zarfında bizden desteğini esirgemeyen başkanım Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Ali Gürbüz." ifadesini kullandı.

Gürbüz, paylaşımında 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile çektirdiği kupalı fotoğrafa da yer verdi.

Başpehlivan Ali Gürbüz ile sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı

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