Son dakika! İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan sahadan çekilme kararı sonrası ilk açıklama: "Sonucu hiç önemli değil, doğruyu yaptım!"

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekmesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıalioğlu'nun sözleri ise şu şekilde;

"BUNUN SORUMLUSU HAKEMLER"





Soru: "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları olsa bu yapılabilir miydi? Neden Trabzonspor maçı?"

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR, 5 dakikada karar veremiyorsa 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsa bunun sorumlusu hakemler. Bunun Trabzon'a rastlaması o maça denk gelmesinden dolayı. Benden daha fazla kimse Trabzonlu ya da Trabzonsporlu olamaz. İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden ne gelirse yapacağız."

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"TFF'DEN ARADILAR, 'İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GELEBİLİRSİNİZ' DEDİLER"





"TFF'den beni 3'te aradılar, telefonum sessizdeydi. Yardımcılarımı aradılar, Mehmet Büyükekşi ile görüştüm. Kendisiyle alakalı ne düşünüyorsam tek tek söyledim. TFF Başkanı'nın yüzüne söylemediğim bir şeyi arkasından söylemedim. Asla arkasından konuşmadım. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler."

"SONUÇ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

"Süper Lig'de oynuyoruz, son 8 senede 3 şampiyonluğumuz var. Ne sporcuma ne de herhangi bir yere 1 lira bile borcumuz yok. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bunlar sorun değil. Adalet olması gerekiyor. İstanbulspor'un diğer takımlardan farkının olmaması lazım. Söylenecek çok şey var. Dünkü maçın sonunda takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil."

"FERHAT GÜNDOĞDU SEÇİLDİĞİNDE MEMNUN OLMUŞTUK"

"Ben kimsenin özel bir şeyinin olup olmadığını bilemem. Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman biz mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle bu işi yürütebileceğine inanmıştık. Sonuna kadar da destek olmuştuk. Değişmesinin yanlış olduğunu hala söylüyorum. Bugün bile değerlendirilmesi gereken bir MHK Başkanı'ydı. O gün, kulüplerin hepsi destekledi. Bir toplantı yaptı, "1 dakika bile beklenilmezdi" dedi. Orada ip koptu zaten. Maalesef destek veren bazı kulüplerimiz devre arası ya da sezon sonuna kadar beklenmesi gerektiğini söylediler."

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"TFF İSTİFA ETMEZ, GÖREVDEN ALINIR"





Soru: "TFF'den istifa bekliyor musunuz?"

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "TFF istifa etmez, görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok. Haftaya Sivas'a gideceğiz, maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz."

"DOĞRUYU YAPTIM"

"Ben kendime, doğruyu yaptığıma inanıyorum. İnip birini tokatlayacak halim yok, gerek yok. Futbolcularıma "Gidin hakemi tebrik edin, helallik alın" dedim. Trabzonspor'un hocasını tebrik ettim. Ertuğrul Doğan kardeşim kadar sevdiğim birisi zaten. Onları da en iyi şekilde uğurladık. Trabzonspor biziz zaten, Trabzonspor benim."

"BAYRAM SARAL: 97 YILLIK ÇINAR, YOK SAYILDI"

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İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın ifadeleri ise şöyle;

"TFF VE MHK'YE OLAN GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

"Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanlarıyla disiplinli bütçesinden, sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürdüğü lig mücadelesinde hemen hemen tüm kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK tarafından sona erdirilmeyeceği, kulüplere ilişkin büyük küçük, medya gücü olan olmayan, sesi çok çıkan az çıkan şeklinde ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik"

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"BEYHUDE ÇABALAR..."

"Sahadan çekilme kararının Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir."

"CİDDİ PUAN KAYIPLARINA MARUZ KALDIK"

"Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu, son olarak dün akşamki maçta yaşanan olaylardan geçilerek gelindiğini anlamak için bazı hususların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu, ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır."

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"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

"Kulübümüz aleyhine yapılan hakem hatalar ile ilgili detaylı açıklamalar 6 Aralık 2023 tarihinde TFF yönetim kuruluna bildirilmiştir. Ligin 1. haftası Konyaspor maçı, Konyaspor'un attığı gol öncesinde futbolcumuza yapılan bariz faul verilmedi. 5. haftada Başakşehir maçında skor 1-0'ken bariz penaltımızın verilmemesi. 7. haftada Gaziantep maçında aleyhimize verilen haksız fauller ve kartlar. 8. haftada Beşiktaş maçı 1-0 devam ederken Beşiktaş lehine penaltı verilirken oyuncumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. 13. haftada Hatayspor maçında rakibimiz lehine verilen hatalı penaltı kararı. 14. haftada Karagümrük maçı 0-0 devam ederken lehimize verilmeyen penaltı ve VAR müdahalesine rağmen rakibe verilmeyen kırmızı kart. Trabzonspor maçında lehimize verilmeyen penaltı ve devamında verilmeyen gol. Ligin ilk haftasından itibaren kötü gidişatı gören başkanımız, TFF başkanından randevu talep etmiştir. Türk futbolunun en tepesinde bulunan başkan, bugüne kadar randevu talebimize olumlu veya olumsuz cevap vermemiştir. 97 yıllık çınarı, İstanbulspor'u yok saymıştır. Hakem hatalarına karşın, tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve durumun süreklilik arz etmesi neticesinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşturmuş, dünkü hakem hatası bardağı taşıran son damla olmuştur."