Manchester City masalını bitiren adam: Rui Pinto

Spor Arena - Barlas Ateşli | Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıl süreyle men edilen Manchester City, aslında UEFA tarafından değil genç bir Portekizli tarafından yıkıldı: Rui Pinto.

31 yaşındaki Rui Pinto, 2015 yılında Football Leaks ismi altında profesyonel futbol dünyasındaki yolsuzları ortaya çıkaran 70 milyon dokümandan oluşan 3.4 terabayt boyutunda belgeyi basına sızdırdı.

Bu belgeler arasında Manchester City'e ait olduğu anlaşılan birçok e-mail bulunuyordu. İşte bu yazışmalar, Katar sermayesini arkasına alan İngiliz devi hakkında birkaç yıl sonra açılacak soruşturmaların ve 5 yıl sonra verilecek tarihi cezanın çıkış noktası olacaktı.

"BEN HACKER DEĞİLİM"

Kendisini bir 'hacker' değil de 'whistleblower' olarak gören Rui Pinto, şimdiden futbol tarihine Manchester City'nin finansal usulsüzlüklerini ortaya çıkan isim olarak geçti.

Ancak bugünlerde ülkesinde hapiste. Portekiz Hükümeti, Pinto'yu gizli bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek yağma ve şantaj teşebbüsünde bulunan bir siber suçlu olarak tutuklu yargılıyor.

Çünkü bizzat Pinto'nun ifadesine göre şimdiye yayınladığı belgeler, elindeki belgelerin yalnızca üçte biri. Yaklaşık 10 terabaytlık arşivinden yalnızca 3.4 terabaytı basınla paylaşan Portekizli gencin elinde başka hangi konularda, nasıl belgeler olduğu henüz bilinmiyor.

NASIL YAKALANDI?

Futbol dünyasını sarsan bu seri ifşa sonrasında hakkında Avrupa çapında yakalama emri çıkan Rui Pinto, Ocak 2019'da Budapeşte'de yakalandı. Birkaç ay sonra ise Macaristan mahkemesi, Portekizlinin ülkesine iade edilmesi kararını onayladı.

16 Ocak akşamıydı. Babası ve üvey annesi onu ziyarete gelmişti. Babasıyla marketten eve dönerken sokak iki sivil polis gördü. Polisler yanına gelerek kimliğini istedi. Rui Pinto olduğundan emin olduktan sonra ceplerini ve sırt çantasını boşaltmasını istediler. Ardından kelepçelenerek tutulandı.

EDWARD SNOWDEN İLE AYNI AVUKATI TUTTU

Yalnızca kulüplerin değil UEFA ve FIFA'nın da yolsuzluklarını ifşa eden Rui Pinto, UEFA Başkanı Infantino'nun Manchester City ve PSG'nin Finansal Fair Play kapsamında ağır cezalar almasını engellemeye yönelik girişimlerini ortaya çıkarmıştı.



İşlerin bu denli ciddi boyuta ulaşmasının ardından alanında uzman bir avukatla çalışma kararı alan Pinto, William Bourdon'un kapısını çaldı. Bourdon, aynı zamanda eski NSA analist Edward Snowden'ın da avukatıydı...

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nda analist olarak çalışan Edward Snowden, 2013 yılında Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Skandalı ortaya çıkardıktan sonra Amerika'dan kaçan Snowden, 2013 yılından beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

TARİHİ RÖPORTAJ

Rui Pinto, Şubat 2019'da Macaristan'da ev hapsinde olduğu dönemde EIC konsorsiyumunun gazetecilerine çok özel bir röportaj vermişti.

İşte o röportajdan satırbaşları:

Soru: Hacker mısınız?

Kendimi bir hacker olarak görmüyorum. Kamu yararı için harekete geçmiş bir vatandaşım. Tek amacım futbol dünyasını etkileyen yasa dışı faaliyetleri açığa çıkarmaktı.

Soru: Bazıları son derece hassas bilgiler içeren 70 milyondan fazla gizli belgeyi nasıl ele geçirdiğinizi söyleyebilir misiniz?

Ben futbol endüstrisi hakkında bilgiler açığa çıkaran ve kendiliğinden gelişen bir hareket başlattım. Yani tek başıma değilim. Harekete zamanla yeni kaynaklar eklendi, bu kaynaklar kendi bulgularını benimle paylaştılar. Böylece veritabanı büyüdü. Bu, benimle aynı kaygıları taşıyan birçok başka insanın da olduğunu gösteriyor.

Soru: Bu kadar veriyi nasıl doğruladınız?

Okudum. Çok okudum. Her gün belgeleri açıp okuyarak saatler harcadım, analiz ettim. Okudukça yaşadığım şok da büyüdü.

Soru: Futbol endüstrisindeki suç faaliyetleri konusunda bildiklerinizi kullanarak hiç para kazandınız mı?

Portekiz’de böyle dedikodular olduğunu biliyorum. Size net bir cevap vereceğim: Hayır, asla.

Soru: Verilerinizi satmanız için teklifler aldınız mı?

Birçok kere. Hatta bir keresinde yarım milyon avrodan fazlasını teklif eden isimsiz bir e-posta aldım. Bütün teklifleri geri çevirdim çünkü amacım hiçbir zaman para kazanmak değildi, amacım halkın çıkarlarını gözetmekti.

Soru: Bu verilere ne olacak?

Bu verileri yetkililerle paylaşmak istiyorum. Belgeler vergi yolsuzluğuna paravan kişileri, bankacıları, yardım ve yataklık edenleri açık ve net olarak ortaya çıkarıyor.

Soru: Ne büyüklükte bir veri yığınından bahsediyoruz?

On terabayt. Bunun altı terabaytını henüz kimseye aktarmadım.

Soru: Football Leaks’ten sonra herhangi bir kurum sizinle temas kurmaya çalıştı mı?

Ne FIFA, ne de UEFA temas kurmaya çalışmadı. Bu, çok sinir bozucu. John adıyla verdiğim röportajlarda tekrar tekrar ifade ettim, bir işaret verilirse gerçekleri ortaya çıkarmak adına belgeleri aktaracağımı açıkça söyledim. Tek bir işaret bile gelmedi.