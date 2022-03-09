Galatasaray Domenec Torrent'ten Barcelona maçı öncesi değerlendirme: 'İyi yoldayız'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları;

Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde şu an. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler belki de. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz."

ÇOK İYİ BİR EKİBİ VAR

Herkes biliyor ki Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor.

BÜYÜK BİR RAKİP ÖNÜNDEYİZ

Muhakkak bazı değişiklikler yapacağız. Konyaspor maçında da yapmıştık. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz

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DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTIK

Git gide daha iyi oluyoruz. Düşme hattından artık uzaklaştık ve Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan çıkmalıyız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, farklı profillere sahipler. İyi bir yoldayız.

KALEDE INAKI PENA OLACAK

Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik.

XAVI'YE ÖVGÜ

Xavi'yi Guardiola ile kıyaslayamam. Guardiola benim için dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Xavi'nin yaptıkları harika. Çok açık fikirleri var, ne yapacağını ve nasıl yapacağını biliyor. Xavi ile devam edilmesi Barcelona için çok iyi bir haber.