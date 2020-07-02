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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Baskonia, şampiyon koç Dusko Ivanovic ile 1 yıl daha!

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Baskonia, şampiyon koç Dusko Ivanovic ile 1 yıl daha!
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İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Baskonia, başantrenör Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Baskonia Kulübünden yapılan açıklamada, Baskonia'ya tarihindeki 4. şampiyonluğu yaşatan Ivanovic ile varılan anlaşmayla sözleşmenin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Karadağlı başantrenörün, 2000-2005, 2008-2012'den sonra Baskonia'daki üçüncü sezonunun devam ettiği vurgulandı.

ACB ve Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar toplam 613 maçta Baskonia'nın başında olan 62 yaşındaki Ivanovic, takımına 412 galibiyet kazandırdı.

İspanya 1. Basketbol Liginin şampiyonu Baskonia oldu
İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu

Baskonia, Kovid-19 salgınından dolayı bu sezon ilk defa denenen ve lig sıralamasındaki ilk 12 takımın katıldığı organizasyonda finale kalıp, Barcelona karşısında aldığı galibiyetle 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan Ivanoc, aralık ayında ayrılarak Baskonia'nın başına geçmişti.

 

Baskonia, şampiyon koç Dusko Ivanovic ile 1 yıl daha

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