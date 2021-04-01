Baskonia Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 471. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu.

TD Systems Baskonia-Anadolu Efes maçı, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 33. hafta maçında 1 Nisan 2021, Perşembe günü İspanya’nın TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz takımına konuk oluyor. Buesa Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, 32. hafta maçında bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid’i deplasmanda 108-83 mağlup ederek play-off’lara yükselmeyi garantilemişti.

Avrupa arenasındaki 719. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet ve 309 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 471. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 470 karşılaşmada 252 galibiyet ve 218 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,6) elde etti.

Anadolu Efes ile TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada ise Anadolu Efes 11 galibiyet ve dokuz mağlubiyet elde etti.