Basketbolumuzda Rusya krizi! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko...

Haberin Devamı

Euroleague’de Rus takımlarının diskalifiye edilmesinin ardından kulüplere sunulan oylama sonucunun yankıları sürüyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun da aralarında bulunduğu A lisans sahibi 13 kulübün oylamasında 7’ye 6 oyla “Ruslar ile oynanan maçlar sayılmasın” kararı çıkması, Efes lehine olurken, Fenerbahçe’nin ise aleyhine oldu.

Efes ilk 4 için avantajlı bir konum sağladı

CSKA haricindeki Rusların katılmadığı oylamada, “Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın” ve “Rus takımlarıyla oynanmış maçlar sayılsın, sezon sonu galibiyet yüzdesine bakılsın” tercihleri sunuldu. Efes ilk 4 için kendisini çok avantajlı konuma getiren ilk seçeneği tercih etti, F.Bahçe ise play-off için kendisine avantaj sağlayacak ikinci tercihte karar kıldı.

İhraç edilen CSKA yine de oy kullandı

Haberin Devamı

Ruslara karşı 2 galibiyet, 4 yenilgiyla ve ilk 4 şansını azaltan Efes, bu kararla şansını yükseltti ve ev sahibi avantajı için umutlandı. Ruslara karşı aldığı üç galibiyeti kaybeden F.Bahçe ise play-off yolunda büyük yara aldı. İhraç edilmesine karşın oylamaya katılan CSKA Moskova Anadolu Efes’le aynı tarafta yer aldı.

Fenerbahçe: Sporun doğal dinamiğine aykırı

F.Bahçe'den yapılan açıklamada “Müsabakaların yok sayılmasının, sporun doğal dinamiğine aykırı olduğu, paydaşlarımızla defalarca paylaşılmıştır” denilirken, şu ifadeler kullanıldı: “Olağanüstü durumlarda, kararların bireysel menfaatlerden ziyade organizasyonlar açısından en adil şekilde olması gerektiğine inanmaktayız. Efes ile ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı belirtmek istiyoruz.”

Anadolu Efes: Bizim için mantıklı olanı seçtik

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz ise “Hangisi bize daha yararlı, daha mantıklı olur diye bakarak karar verdik. Bir düşmanlık söz konusu olamaz. F.Bahçe’nin kötü duruma düşmesini neden isteyelim?” dedi. Başantrenör Ergin Ataman da “Oylama şeklinin yanlış olduğunu, bu sonucun F.Fahçe’ye dezavantaj sağlayacağını söyledim belirttim ama temsil ettiğim kulübün haklarını korurum” diye konuştum.