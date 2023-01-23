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Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi! Zorlu eşleşmeler...

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#Basketbol#Bitci Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Eşleşmeleri
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi Zorlu eşleşmeler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 13:21

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Bitci Erkekler Türkiye Kupası ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Tek maç üzerinden 14-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar, 17-19 Şubat'taki Dörtlü Final için Konya'da karşı karşıya gelecek.

İşte eşleşmeler:

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko
Galatasaray NEF - Türk Telekom
Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Hatay'da oynanacak

6-7 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, 9-11 Mart'ta Hatay'da Dörtlü Final'de karşılaşacak. Zorlu karşılaşmalar TRT Spor'da ekranlara gelecek.

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#Basketbol#Bitci Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Eşleşmeleri

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