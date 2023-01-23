Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi! Zorlu eşleşmeler...

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Bitci Erkekler Türkiye Kupası ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Tek maç üzerinden 14-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar, 17-19 Şubat'taki Dörtlü Final için Konya'da karşı karşıya gelecek.
İşte eşleşmeler:
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko
Galatasaray NEF - Türk Telekom
Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes
Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Hatay'da oynanacak
6-7 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, 9-11 Mart'ta Hatay'da Dörtlü Final'de karşılaşacak. Zorlu karşılaşmalar TRT Spor'da ekranlara gelecek.