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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi

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Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi
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FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında iki temsilcimiz Türk Telekom ve Beşiktaş Sompo Sigorta kozlarını paylaşacak.

Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. 

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk takımları Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın başkentte karşı karşıya gelecek.

İki Türk ekibi arasındaki ilk maça Türk Telekom ev sahipliği yapacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 11 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Türk Telekom A Grubu'nu lider tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta D Grubu'nda 4. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Liginde Türk gecesi

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