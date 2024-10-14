Basketbolda sezonun isimlerine Asım Pars ve İlkan Karaman'ın isimleri verildi

Haberin Devamı

TBF'den yapılan ilk açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars'ın adı verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun '2024-2025 Asım Pars Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ismini de Türkiye Basketbol Ligi'ne veren TBF, "Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonuna, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın ismi verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde kalan haftaların '2024-2025 İlkan Karaman Sezonu' olarak oynatılmasını kararlaştırdı. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." şeklinde duyuruda bulundu.