Basketbolda Hidayet Türkoğlu ile devam

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Olimpiyat oyunlarından sonra 3 ay içerisinde kanunen yapılması zorunda olan Türkiye Basketbol Federasyonu olağan genel kurulu Ankara’da gerçekleştirilirken mevcut başkan Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. İdari ve mali raporların ibra edildiği genel kurula 177 delegeden 165’i katıldı. Üç oyun geçersiz olduğu seçimde 133 oy alan Hidayet Türkoğlu yeniden başkan seçilirken, diğer aday Efe Aydan ise 29 oyda kaldı.

Türkoğlu, seçim sonrası teşekkür konuşmasında “Her zaman şeffaf, dürüst ve samimi olduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hatalarımız olmuştur. Bundan sonra da olmayacak diyemem ama her zaman herkese bir telefon yakınlığında oldum” dedi.

Yeni yönetim: Harun Erdenay, Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Rıza Selim Demir, Serdar Karagöz, Tolga Egemen ve Yılmaz Argüden.