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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Basketbolda haftanın programı! KBSL'ye milli maç arası...

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Basketbolda haftanın programı! KBSL'ye milli maç arası...
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ING Basketbol Süper Ligi'ne 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:
15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes (Fethiye Beşkaza)
17.30 OGM Ormanspor- Aliağa Petkimspor (Ankara)
20.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)

8 Kasım Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Beşiktaş-Empera Halı Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.30 Galatasaray-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Not: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji müsabakası İzmir temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:
18.30 Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.Net (Akhisar Belediye)
19.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi (Muradiye)
15.00 Bornova Belediyespor-Global Connect Travel Düzce (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
17.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-BUDO Gemlik (Selçuklu Belediyesi)

25 Kasım Çarşamba:
17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Kocaeli Atatürk)
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
18.00 Ankara Anadolu Basket-Samsunspor (TOBB ETÜ)

 

Basketbolda haftanın programı KBSLye milli maç arası...

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