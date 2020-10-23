Basketbolda haftanın programı! BSL'de beşinci hafta, KBSL'de altıncı...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

25 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Galatasaray-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ankara)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Adana Atatürk)

16.00 Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare (TOBB ETÜ)

16.00 İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)

25 Ekim Pazar:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



Not: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-BUDO Gemlik (Pamukkale Üniversitesi)

19.00 Ankara Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket (Muradiye)

15.00 Bornova Belediyespor-Final Spor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net (90. Yıl)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor (Kocaeli Atatürk)



Not: Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...