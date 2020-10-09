MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBasketbol'da haftanın programı! BSL ve KBSL'de 3. hafta...
GeriBasketbol Basketbol'da haftanın programı! BSL ve KBSL'de 3. hafta...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Basketbol'da haftanın programı! BSL ve KBSL'de 3. hafta...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol'da haftanın programı! BSL ve KBSL'de 3. hafta...
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)
15.15 Galatasaray-Beşiktaş (Sinan Erdem)
17.30 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)

11 Ekim Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
20.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

11 Ekim Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Mehmet Sait Zarifoğlu)
14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)
14.00 Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)
15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

 

Basketbolda haftanın programı BSL ve KBSLde 3. hafta...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle