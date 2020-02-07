Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 2 ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

15.15 Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta (Teksüt Kara Ali Acar)

17.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

9 Şubat Pazar:

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Petkimspor (TOBB ETÜ)

18.00 Bornova Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Konyaspor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyespor (90. Yıl)

9 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)



