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Basketbolda dev güç birliği

#Basketbol ING Süper Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Basketbolda dev güç birliği
Süleyman Arat

Süper Lig ekipleri, tıpkı futboldaki gibi Kulüpler Birliği’ni kurma kararı aldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın da hazır bulunduğu basketboldaki tarihi zirvede Beşiktaş, şube başkanı Umut Şenol tarafından temsil edildi. Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması konusunda görüş birliğine varılan toplantıda, TV yayın hakları, vergi iadeleri, gelirlerin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

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Basketbolda ING Süper Lig’de mücadele eden kulüpler, tıpkı futbolda olduğu gibi bir araya gelerek Basketbol Kulüpler Birliği’ni kurmak için ilk adımı attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un daveti ve ev sahipliğinde geçtiğimiz perşembe günü Ülker Stadı’nda bir araya gelen 16 kulübün temsilcileri öncelikle basketbolun genel sorunları ve bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ağırlıklı olarak mali konuların görüşüldüğü toplantıda, TV yayın hakları, devletten alınması gereken vergi iadeleri, gelirlerin artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların etkileri masaya yatırıldı.

Koç, başkanlık için Büyükkarcı’yı önerdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Beşiktaş Basketbol Şube Başkanı Umut Şenol’un da katıldığı toplantıda diğer kulüpler de başkan veya şube yöneticileri düzeyinde temsil edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması adına gerekli adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kulüplerin genel menajerleri önümüzdeki günlerde kendi aralarında çalıştay düzenleyerek, Kulüpler Birliği’nin çalışma prensipleri ve tüzüğünün taslağını hazırlayacak.

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Bu arada Koç’un, Kulüpler Birliği Başkanlığı için Büyükkarcı’yı önerdiği öğrenildi.

BASKETBOL KULÜPLER BiRLiĞi iÇiN NE DEDiLER?

AYDIN ÖRS (ANTRENÖR): FEDERASYON DA MEMNUN OLUR

Türk basketbolu ve kulüplerin kendi menfaatleri açısından çok olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Oluşacak sorunları federasyonla iş birliği yaparak çözümlemek çok akıllıca bir adım olacaktır. Bu girişimden federasyonun da memnun kalacağına ve kulüplerle birlikte önemli projeler üreteceklerine inanıyorum.

MURAT DiDiN (ANTRENÖR): ÇAĞIMIZIN OLMAZSA OLMAZI

Basketbola inanılmaz yararı olur. Herkesin bir masanın etrafında toplanarak kendi doğrularını ve fikirlerini ortaya koyup, oylama ile çok doğru sonuçlara varacağına inanıyorum. Ürün değeri sadece bir takımı değil, tüm basketbol paydaşlarını ilgilendirdiği için, her birim değer artırmak için daha da motive olacaktır. Bence Kulüpler Birliği çağımızın olmazsa olmazıdır.

MİRSAD TÜRKCAN (MENAJER): GEÇ KALINMIŞ BiR ADIM

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Türk basketbolunda gelirler çok kısıtlı olduğu için kulüpler ekonomik açıdan zor durumda. Bu durumdan çıkış için Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması çok yerinde ve yararlı olacaktır. Aslında geç kalınmış bir adım. Bu hamleyle tek vücut halinde hareket edecek kulüpler tıpkı futboldaki gibi düşüncelerini kolayca federasyona iletir ve çözüm bulurlar.

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#Basketbol ING Süper Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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