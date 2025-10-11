×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Basketbolda Bursaspor, Trabzonspor'u deplasmanda devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol Süper Ligi#Bursaspor#Trabzonspor
Basketbolda Bursaspor, Trabzonsporu deplasmanda devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 17:15

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 85-79 yendi.

Haberin Devamı

Trabzonspor, ilk 5 dakikayı Tinkle ve Reed'in içerden atışlarıyla 8-7 önde geçmesine karşın konuk takım, Kononstuk ve Childress'in dış sayılarıyla ilk periyodu 17-19 önde bitirdi.

Bordo-mavililer, ikinci yarıya da iyi başlayarak Silins, Yeboah ve Cem Ulusoy'un basketleriyle 15. dakikada 25-21 üstünlük sağladı. Ancak Konontsuk'un dışarıdan Childress ve Parsons'un içeriden sayılarıyla 17. dakikada 32-28 üstünlük sağlayarak farkı 6 sayıya çıkaran Bursa Basketbol, soyunma odasına da 43-38 üstünlükle gitti.

Gözden KaçmasınEuroleaguede 3. haftanın MVPsi Sasha Vezenkov olduEuroleague'de 3. haftanın MVP'si Sasha Vezenkov olduHaberi görüntüle

Üçüncü periyot boyunca ise üstün taraf Trabzonspor oldu. Cem Ulusoy, Reed ve Yeboah'ın basketleriyle öne geçen Karadeniz ekibi, 9 sayı farkla son çeyreğe 66-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayarak Konontsuk ve Nnoko'nun sayılarıyla farkı eriten konuk takım, 37. dakikada Childress'in sayısıyla 76-75 öne geçip karşılaşmadan da 85-79 galip ayrıldı.

Haberin Devamı

Basketbolda Bursaspor, Trabzonsporu deplasmanda devirdi

TRABZONSPOR: 79 - BURSASPOR BASKETBOL: 85

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kerem Baki, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

Trabzonspor: Reed 31, Grant, Tinkle 6, Okben Ulubay 9, Delgado 2, Cem Ulusoy 8, Gordon 2, Berk Demir 2, Yeboah 9, Ege Arar 2, Silins 8

Bursaspor Basketbol: Childress 19, Parsons 14, Göksenin Köksal 3, Konontsuk 25, Nnoko 9, Berk Can Akın 7, Delaurier 2, Crawford 6, Yesukan Onar, King

1. Periyot: 17-19

Devre: 38-43

3. Periyot: 66-57

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Süper Ligi#Bursaspor#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!