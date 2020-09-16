MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBasketbolda Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe kaybetti
GeriBasketbol Basketbolda Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 22:06 | Son Güncelleme:

Basketbolda Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbolda Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe kaybetti
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi öncesi İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında 66-60 galip geldi.

Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geldi. Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 52-49'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.00'de İzmit Belediyespor - Beşiktaş, saat 18.00'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo - Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle