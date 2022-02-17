Basketbol Türkiye Kupası Final Four maçları ne zaman? Final tarihi belli oldu

Basketbol Türkiye Kupası yarı final mücadelesi birinci maçı, 18 Şubat Cuma günü saat 18:00'de Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef takımları arasında, yarı final mücadelesi ikinci maçı ise 18 Şubat Cuma günü saat 21.00'de Anadolu Efes, Darüşşafaka takımları arasında oynanıyor. Mücadeleyi kazanan takımlar 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Türkiye Kupası final maçına çıkıyor.
Basketbolda devlerin final mücadelesi Tivibu'da olacak. Basketbol Türkiye Kupa'sı Final Four serisini Bursa Tofaş Spor Salonu'ndan şifresiz naklen ekranlara gelecek. Seriyi, Tivibu abonesi olmayanlar da takip edebilecek.