Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Tekfen final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekomu 83-81 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray Doğa Sigorta ile mücadele eden Darüşşafaka Tekfen de rakibini 85-71 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Nefes kesen karşılaşmaların ardından Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final maçının tarihi gündeme geldi. İşte, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Tekfen final maçıyla ilgili ayrıntılar.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, pazar günü saat 17.00de Ankara Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.

DÖRTLÜ FİNALE NASIL GELDİLER?

Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Çeyrek finalin en büyük sürprizine Darüşşafaka Tekfen imza attı. Yeşil-siyahlılar, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'i 81-71 yenerek kupanın dışına etti.

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi Galatasaray Doğa Sigorta ise güçlü rakibi TOFAŞ'ı 98-81 yenerek Ankara biletini aldı.

Başkent ekibi Türk Telekom da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.