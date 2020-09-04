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Basketbol Transfer Haberleri | Adana BB, Gabija Meskonyte ile anlaştı!
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, Litvanyalı Gabija Meskonyte'yi renklerine bağladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün 22 yaşındaki Litvanyalı forvet oyuncu Meskonyte ile anlaşma sağladığını bildirdi.
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