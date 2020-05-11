MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBasketbol Süper Ligi'nin kaderi bugün belli oluyor
GeriBasketbol Basketbol Süper Ligi'nin kaderi bugün belli oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi'nin kaderi bugün belli oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol Süper Ligi'nin kaderi bugün belli oluyor
Abone Olgoogle-news

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını bugün açıklayacağını duyurdu. Toplantının saat 14:00'te başlayacağı federasyonun resmi hesabından açıklandı...

Ve basketbolda sezonun kaderi bugün belli oluyor...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını bugün açıklayacak. Yönetim kurulu toplanarak ligin geleceği için karar alacak.

Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“TBF Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü (bugün) saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konuyla ilgili gelişmeleri Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle