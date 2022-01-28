Basketbol Süper Ligi'ni MİSLİ.COM'da canlı izle! Öne çıkan iddaa...

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Türkiye Basketbol Süper Ligi 19. Haftasında öne çıkan karşılaşmalar ve takımların son durumları;

ANADOLU EFES – FENERBAHÇE

Türkiye Basketbol Ligi’nde zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Anadolu Efes, son dönemde hem ligde hem de Euroleague’de yenilgiler alırken son olarak Zenit deplasmanında 76-67’lik skorla parkeden mağlup ayrılmıştı. Shane Larkin’in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçın ardından yıldız oyuncunun Fenerbahçe Beko maçında süre alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe Beko’da ise Anadolu Efes mücadelesi öncesinde Jan Vesely ve Nando De Colo gibi önemli isimler sakat isimler arasında yer alıyor. Öte yandan Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Euroleague çıktığı son 3 maçı kazanan Fenerbahçe Beko’da Şehmus Hazer ve Pierria Henry öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Basketbol Süper Ligi’nin ilk devresinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 90-68’lik skorla Fenerbahçe Beko olmuştu.

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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ – GALATASARAY BASKETBOL

Ligde Play-off potasının şekillenmesinde etkili olacak maçlardan birinde Bahçeşehir Koleji, ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray’ı konuk edecek. Hafta içinde FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için İngiltere deplasmanına giden ev sahibi ekip, London Lions’a karşı kritik bir galibiyet alarak geri dönmüştü. Bu kez ise ligde yeniden ritim yakalayarak üst sıralara tırmanma hedefinde olacak. Sarı-kırmızılı ekip ise Melo Trimble ve Akoon Purcell gibi isimleriyle oldukça formda bir dönemden geçiyor ve zirve takibine devam ediyor.

Haftanın tempolu ve keyifli maçlarından biri olmaya aday Bahçeşehir Koleji – Galatasaray Basketbol mücadelesini yalnızca Misli.com üzerinden canlı yayın seçeneğiyle takip edebilirsiniz. Bununla birlikte bu zorlu maçın heyecanını Canlı Bahis ve Süper Oran fırsatlarıyla değerlendirebilirsiniz!

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DARÜŞŞAFAKA – TÜRK TELEKOM

Darüşşafaka, sezonun geneline yayılan etkili ve başarılı basketboluyla Türkiye Basketbol Ligi’nde ikinci sıraya yerleşti ve Fenerbahçe Beko’nun en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. Doğuş Özdemiroğlu ve Isaiah Pineiro gibi isimlerin önderliğinde oldukça iyi bir sezon geçiren ev sahibi ekip son olarak Tofaş’a mağlup olmuştu. Öte yandan Türk Telekom ise sezon içinde yaptığı teknik ekip değişiminin ardından yükselişe geçen ekiplerden biri oldu. Ligin yanı sıra Eurocup A Grubu’nda Partizan karşısında sergilediği oyun ile kazanmayı başaran Ankara ekibi, gelecek maçlar için olumlu sinyaller vermiş oldu.

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GAZİANTEP BB – BEŞİKTAŞ

Gaziantep Basketbol, Alpha Kaba ve QJ Patterson gibi isimlerin yakaladığı uyum ile sezon başından bu yana etkili bir oyun sergileyerek olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Sezonun sürpriz takımlarından olan Gaziantep Basketbol elde ettiği 12 galibiyet ile Play-off potasında 5. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana çıkacak olan Beşiktaş ise bu sezon oynadığı 16 maçın 8’inden galip ayrıldı ve 11. Sırada bulunuyor. Eksik iki maçını da galibiyetle geçmeye çalışarak ilk 8 sıra için mücadeleye devam edecek olan Siyah-beyazlı ekipte ilk hedef Gaziantep Basketbol deplasmanından alınacak olan bir galibiyet olacaktır.

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Normal sezonu Play-off hattında tamamlamak için mücadele eden iki ekibin karşılaşmasını Canlı Bahis, Canlı İzle ve Süper Oran seçenekleriyle yalnızca Misli.com’dan takip edebilirsiniz.

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