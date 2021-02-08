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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisi! 21. maç haftası programı...

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Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisi! 21. maç haftası programı...
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 21. haftanın programı şöyle:

Yarın:
17.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
19.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

10 Şubat Çarşamba:
17.00 Galatasaray-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
17.00 Beşiktaş Icrypex-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
19.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)
19.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

11 Şubat Perşembe:
17.00 OGM Ormanspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ankara)

 

Basketbol Süper Liginde hafta içi mesaisi 21. maç haftası programı...

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