Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ile kulüp temsilcileri katıldı.



Fikstür çekiminde konuşan Ömer Onan, geçen sezonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisinde geçtiğini hatırlarak, "Pandeminin etkisinin azaldığı bir lig oynamak istiyoruz. Yaklaşık 2 senedir ciddi şekilde hem kulüplerimiz hem de bizler sıkıntılı günler yaşadık. Bu sene sezon başından itibaren bu etkinin azalarak gideceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kovid-19 ile ilgili protokol üzerinde çalıştıklarını aktaran Onan, "Seyircisiz basketbol zevk germiyor ve kulüpler için de ciddi maddi zararlar oluşturuyor. Elimizden geldiği kadar seyircili oynamaya çalışacağız. Bununla ilgili bazı kurallar koyacağız. Geçen sezondaki gibi sizlerin de bu kurallara dikkat edeceğinize yürekten inanıyorum." diye konuştu.



Ömer Onan, naklen yayın ile alakalı ihaleyi yaptıklarını ve kanallarla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.



TBF CEO'su, kendi dönemlerinde getirilen mali kriterlerin önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Mali kriterlerle ilgili kulüplerimiz başta zorlanmıştı. Mali kriterlerin kulüplerimizin iyiliği için olacağına ve ilerleyen zamanda oyuncular, genel menajerler, antrenörler ile kulüplerin rahat edeceğine inanıyorduk. Dünyayı kasıp kavuran pandemi ortamında bile ligden çekilen, parası ödenmediği için oyuncuların kaçtığı haber olan bir kulübümüz yok. Pandemi döneminde bile bunu başardık. Bunu Kadınlar Süper Ligi'nde bu sene test olarak başlatacağız. Ardından diğer liglerimiz için de uygulayacağız. Ne kadar önemli olduğunu da salgın zamanında gördük."



Kulüplerin ödediği vergilerin amatör branşlarda kullanılması için geri verilmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Onan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çıkardığı yıl içinde harcanan paraların vergi iadesinin amatör sporlarda kullanılması uygulaması vardı. Hidayet başkanımız bunun için çok mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız da formları gönderdi. İnşallah 2020'den beri vergi iadelerini yüzde 70'i olarak geri alacak. Bu da amatör sporlarla ilgili kulüplerimizi rahatlatacak. Bunun için çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.



ING Basketbol Süper Ligi'nden 10 Türk takımının Avrupa'da mücadele edeceğini belirten Ömer Onan, "Bu sene 16 takımımızın 10'u Avrupa'da mücadele edecek. Geçen sezon Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Yeniden tebrik ediyoruz. Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı, şampiyonluğu kıl payı kaçırdılar. Tüm Avrupa liglerine takımlarımızın damga vuracağına ve ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyorum. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah sakatlık yaşanmayan, pandeminin önümüzü ve hızımızı kesmediği güzel bir sezon olur." diyerek sözlerini tamamladı.



TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver de 2021-2022 sezonu için Sağlık Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda maçların yüzde 50 seyircili oynanması için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.



- İlk hafta eşleşmeleri



ING Basketbol Süper Ligi'nin 25-26 Eylül'de oynanacak ilk haftasında gerçekleşen eşleşmeler şöyle:



Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor

Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalova

Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex

Petkimspor-Pınar Karşıyaka

Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko

Büyükşekmece Basketbol- Galatasaray Nef

ANADOLU EFES: 3 KUPADA DA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonunda 3 kupada şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olduklarını hatırlatan Alper Yılmaz, "Her sezonun ayrı bir hikayesi vardır ama geçen sezon istediğimiz iki kupaya da uzanmış olmanın verdiği gururla bu sezona başlayacağız. Hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon olarak mücadele edeceğiz. Aynı zamanda şampiyonluğumuzu korumaya çalışacağız. Umarım sakatlıksız, sağlıklı, seyircili ve güzel maçlar izleyebildiğimiz bir sezon olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin şampiyonluğa ulaştığı, çekişmeli, tamamlanabilen bir sezon olsun." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı kulübün genel direktörü, geçen sezonki kadroyu koruduklarını belirterek, "Bu sezon Türkiye Kupası'nı da oynayabileceğiz. Anadolu Efes olarak hem Türkiye Kupası'nı hem de ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanmak hedeflerimizin arasında. Umarım mutlu sona ulaşırız. THY Avrupa Ligi'nde de şampiyon takımın hedef küçültmesi beklenemez. Hedefimiz öncelikle play-off, sonra Dörtlü Final, ardından da Avrupa şampiyonluğu. Kadromuzu büyük ölçüde koruyabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa Ligi, her maçı birbirinden zorlu geçen, çok iyi takımların olduğu Avrupa'nın en iyi ligi. Bu organizasyonda gidebileceğimiz kadar en yukarı gidip, ülkemize aynı gururu yeniden yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BEKO: TARAFTARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, bu sezon hem Türkiye hem de Avrupa'da özlenen performanslarını sergileyeceklerine inandığını söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Renda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



2021-2022 sezonunun tüm takımlar açısından sağlıklı ve sakatlıksız bir şekilde geçmesi dileğinde bulunan Renda, "Zor bir sezon olacak. Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki çift maç haftaları da geçen sezona göre daha da arttı. O yüzden bizi zor bir yıl bekliyor ama geçen sezonlarda olduğu gibi bu tip durumlara alışkınız. Buradan da başarıyla sıyrılıp sezonun sonunda hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde başarıya ulaşacağımıza gönülden inanıyorum." diye konuştu.



Renda, geçen sezonun son bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sorun yaşadıklarını aktararak, "Geçen sezona iyi başlamamıştık ama sonunu özellikle THY Avrupa Ligi'nde çok iyi getirdik. Ancak pandemi bizi sezonun sonunda vurdu. Şanssız bir şekilde oyuncularımız Kovid-19'a yakalanınca CSKA Moskova'ya elenmekten kurtulamadık. Tam kadro olsaydık her sene olduğu gibi geçen sezon da Dörtlü Final yapardık." ifadelerini kullandı.

Yeni başantrenör Aleksandar Djordjevic yönetiminde başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Cenk Renda, "Yeni hocamıza, ekibine ve aramıza yeni katılan oyunculara 'Hoş geldiniz.' diyorum. Kaliteli bir kadroyuz. Bu sezon özlenen Fenerbahçe Beko'yu izleteceğiz. Takımımızın, hocamızın önderliğinde sahaya yüreklerini koyarak başarıya ulaşacağına inanıyorum. Aldığımız oyuncular ortada. Hepsi THY Avrupa Ligi seviyesinde. Zaten oynadıkları takımlarda başarılılardı. Bu performanslarını Fenerbahçe Beko'da sürdürecekler." şeklinde görüş belirtti.



- "Taraftarımızı çok özledik"



Cenk Renda, bu sezon tribünlere salon kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınması kararına çok sevindiğini söyledi.



Taraftarları sayesinde büyük başarılara ulaştıklarını anlatan Renda, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarımızı çok özledik. Bugün açıklama yapıldı. Buna çok sevindim. Ben, taraftarın içinden gelen birisiyim. Onları çok iyi anlıyorum. Çok özlediler. Taraftarımız, yıllardır bizim 6. adamımızdır. Onlar sayesinde başarılara ulaştık. İnşallah bir an evvel koronavirüs illeti sona erer ve yüzde 100 taraftar alınır. Böylece Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu sarı-lacivertli renklerle doldururuz. Bir an önce lig başlasın ve taraftarımıza kavuşalım. Onların da bizi özlediğine inanıyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi taraftar-takım el ele başarıya ulaşacağız."

GALATASARAY NEF: GEÇEN SEZONU UNUTTURMAK İSTİYORUZ

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, yeni sezon öncesi taraftarlara umut verdi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Zeytingöz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yeni bir yapılanma içinde olduklarını aktaran Turgay Zeytingöz, "Galatasaray'da bu sezon hem yönetim hem de profesyonellerle yeni bir oluşum var. Bu oluşumun içinde en önemli paydaşımız, yol arkadaşımız olacak Nef şirketi. Nef'in de gücüyle Galatasaray camiasını, taraflarını ve armasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.



"Geçen sezon Galatasaray için biraz tatsız geçti." diyen Zeytingöz, "Bazen böyle sezonlar her takımın başına gelebilir. Bunu da bir kaza olarak nitelendirmek lazım. Galatasaray Kulübünün hak ettiği yerler orası değildir. Bu sezon 'Yenilmez armada' ruhuyla Galatasaray camiasının layık olduğu yerlerde bulunması için var gücümüzle çalışacağız. Ona göre bir kadro oluşturuyoruz. Bunun dışında altyapı için de çok ciddi plan ve projelerimiz var. İnşallah kısa süre içinde güzel bir yapılanma olacak." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımın genel menajeri, takım bütçesiyle ilgili rakam telaffuz etmekten kaçınırken, "Rakamlarla ilgili bilgi vermem doğru olmaz ama inşallah güzel bir takım kuracağız. Tabii ki THY Avrupa Ligi seviyesinde bütçeleri değil ama kendi bütçemizle hem Türkiye hem de Avrupa için Galatasaray geleneklerine uygun, savaşan, mücadele eden bir takım oluşturacağız." şeklinde görüş belirtti.