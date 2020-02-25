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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray...

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Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray...
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.

Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

Basketbol Süper Liginde derbi heyecanı Fenerbahçenin konuğu Galatasaray...

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