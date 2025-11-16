Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş fırtınası: 8'de 8 ile lider!

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 yendi.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez 8'de 8 yapan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım ise 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, Berk Uğurlu, Mathews ve Brown'ın isabetli atışlarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Trabzonspor, rakibine Hamm ve Berk Demir'le cevap vermek istese de Mathews ve Brown'ın etkili oyunuyla siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikayı 14-4 önde bitirdi. Lemar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışlarıyla oyunda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 31-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş'ın Zizic ve Yiğit Arslan'la bulduğu sayılara Hamm ve Grant ile karşılık vermeye çalışan Trabzonspor, 17'nci dakikada farkı 10'a indirdi. Beşiktaş, oyunda isabetli atışlarını sürdürerek ilk devreyi 50-36 üstün bitirdi.

Etkili oyununa devam eden siyah-beyazlılar, maçın üçüncü periyodunu 78-63 önde geçti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Tinkle ve Taylor'ın sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalışan bordo-mavililer, 34. dakikada farkı tekrar 10 sayıya kadar indirmeyi başarsa da siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 98-84 üstün ayrıldı.

Bu arada, karşılaşmanın en skoreri 21 sayıyla Trabzonsporlu oyuncu Reed oldu.