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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftayı "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes" maçıyla açıyoruz

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Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftayı "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes" maçıyla açıyoruz

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:

Yarın:
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Nisan Cumartesi:
13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)
15.15 Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)
17.30 OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18 Nisan Pazar:
13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)
15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)
17.15 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşması ertelendi.

 

Basketbol Süper Liginde 29. haftayı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla açıyoruz

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